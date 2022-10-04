البطريرك يوحنا العاشر يازجي بعد لقائه المطران عودة: نرفع الصوت على أهمية وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالتوقيت المطلوب والفراغ ليس من مصلحة أحد ونحضّ الجميع لانتخاب رئيس يعمل من أجل بلده وشعبه

Lebanon 24