Advertisement

أخبار عاجلة

نقيب أصحاب الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور للـ"أم تي في": بعد المطالبات أعادت وزارة الاقتصاد الـ10 في المئة من الطحين التي كانت سحبتها من بعض الأفران والجداول ليست جديدة وبحاجة إلى تدقيق

Lebanon 24
04-10-2022 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقيب أصحاب الأفران في صيدا يناشد وزير الاقتصاد ونواب وفاعليات المدينة إنصافها بالطحين المدعوم
lebanon 24
04/10/2022 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد و"الإسكوا" أطلقتا مشروعاً لدعم التعافي الاقتصادي في لبنان
lebanon 24
04/10/2022 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية موجود في باريس لإجراء مباحثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان
lebanon 24
04/10/2022 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس نقابة الأفران في بيروت: "لن نرضى بالظلم"
lebanon 24
04/10/2022 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:38 | 2022-10-04
13:23 | 2022-10-04
13:21 | 2022-10-04
13:20 | 2022-10-04
13:03 | 2022-10-04
13:02 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website