نقيب أصحاب الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور للـ"أم تي في": بعد المطالبات أعادت وزارة الاقتصاد الـ10 في المئة من الطحين التي كانت سحبتها من بعض الأفران والجداول ليست جديدة وبحاجة إلى تدقيق

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