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إنقطاع التيار الكهربائي عن 130 مليون شخص في بنغلادش بسبب تعطل شبكة الكهرباء

Lebanon 24
04-10-2022 | 09:19
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