Advertisement

أخبار عاجلة

ممثل الصين بمجلس الأمن: العراق يواجه تحديات هائلة أولها تشكيل الحكومة ونشجعهم على إجراء حوار يحقق السلام والاستقرار (الجزيرة)

Lebanon 24
04-10-2022 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإطار التنسيقي العراقي: اتصالاتنا مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى تفاهمات متقدمة (الجزيرة)
lebanon 24
04/10/2022 20:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين بمجلس الأمن: إذا أصرت واشنطن على زيارة بيلوسي لتايوان فسنتخذ إجراءات حازمة لحماية سيادتنا الوطنية
lebanon 24
04/10/2022 20:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: أدعو للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى الاصطدام بالقوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة (الجزيرة)
lebanon 24
04/10/2022 20:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: أدعو للتعاون بين الجهات الأمنية والحكومة العراقية لضمان سلمية المظاهرات وحماية مؤسسات الدولة (الجزيرة)
lebanon 24
04/10/2022 20:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:38 | 2022-10-04
13:23 | 2022-10-04
13:21 | 2022-10-04
13:20 | 2022-10-04
13:03 | 2022-10-04
13:02 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website