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رويترز: الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا (الجزيرة)

Lebanon 24
04-10-2022 | 11:40
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