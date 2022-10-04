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البيت الأبيض: بايدن أبلغ زيلينسكي أن واشنطن لن تعترف بضم موسكو مناطق أوكرانية (العربية)

Lebanon 24
04-10-2022 | 12:43
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