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رويترز عن مسؤول في حلف شمال الأطلسي: النيتو لم يرصد أي تغيرات في التموضع النووي لروسيا غير أنه يلتزم الحذر (الجزيرة)

Lebanon 24
04-10-2022 | 12:48
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