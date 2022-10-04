Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: لن نعلق على أي إجراء متوقع لـ"أوبك" حتى يكون هناك قرار وتركيزنا الآن ضمان تزويد الأسواق بما يكفي لتلبية الطلب (الشرق)

Lebanon 24
04-10-2022 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يدعم استقرار الأسواق
lebanon 24
05/10/2022 01:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج: إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب (العربية)
lebanon 24
05/10/2022 01:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض لـ"العربية": مستمرون في فرض العقوبات على النظام الإيراني
lebanon 24
05/10/2022 01:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب مارك ضو عن سبب تسمية سليم إده لرئاسة الجمهورية لـ"الجديد": لن يكون مرشحنا النهائي وهناك خيارات موجودة
lebanon 24
05/10/2022 01:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:18 | 2022-10-04
18:18 | 2022-10-04
18:00 | 2022-10-04
17:47 | 2022-10-04
17:34 | 2022-10-04
17:27 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website