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بوصعب: منذ انتخابنا نواباً ادركت انه لن يكون هناك حكومة حتى انتهاء عهد عون وبرأيي الجميع يريد حكومة لكن كلٌ حسب هو ما يراه مناسباً

Lebanon 24
04-10-2022 | 14:45
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