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بو صعب: إذا قرر باسيل تسمية أي وزير في الحكومة الجديدة فهذا حقه الطبيعي ومن حق الجميع طرح الأسماء

Lebanon 24
04-10-2022 | 14:47
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