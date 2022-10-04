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بو صعب: أنا لا أقاطع أي جلسة للمجلس النيابي لأنني اعتبر أن لبنان لا يحتمل الفراغ

Lebanon 24
04-10-2022 | 14:51
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نواب "التغيير" بعد لقاء كتلة "الوفاء للمقاومة": الحوار كان صريحا جدا ووضعنا مفهوم السيادة على الطاولة والسلاح ونحن بحاجة الى رئيس يمثل الجميع خارج الاطار التقليدي ولبنان لا يحتمل الفراغ
lebanon 24
05/10/2022 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الكتل النيابيّة هي المسؤولة بالدرجة الأولى من أجل الإتيان برئيس سيادي قادر على إقرار الإصلاحات وعندها تعود الدول العربيّة والغربيّة للإهتمام بلبنان
lebanon 24
05/10/2022 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل: جلسة اليوم دعوة للقوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم
lebanon 24
05/10/2022 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سيمون أبي رميا: اليوم هناك نصاب لكن لن يُنتخب أيّ رئيس ويجب أن ننتج رئيساً قبل الدخول بمرحلة الفراغ ويجب أن نبني حواراً إيجابيًّا انطلاقاً من هذه الجلسة (mtv)
lebanon 24
05/10/2022 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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