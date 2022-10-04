Advertisement

أخبار عاجلة

بو صعب: اذا انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك

Lebanon 24
04-10-2022 | 14:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم لـ"الجديد": الرئيس عون أكد لي انه سيغادر قصر بعبدا عند انتهاء العهد وهو يفضل ان تستلم حكومة كاملة المواصفات زمام الأمور اذا حصل فراغ سياسي
lebanon 24
05/10/2022 01:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي … وحكومة الرئيس المنتظر
lebanon 24
05/10/2022 01:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش بوركينا فاسو يطيح بالرئيس ويحل الحكومة ويغلق الحدود حتى إشعار آخر
lebanon 24
05/10/2022 01:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري يؤكد وجود 120 نائبا في الجلسة ويوضح ان ما من داع لوجود أعضاء الحكومة
lebanon 24
05/10/2022 01:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:18 | 2022-10-04
18:18 | 2022-10-04
18:00 | 2022-10-04
17:47 | 2022-10-04
17:34 | 2022-10-04
17:27 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website