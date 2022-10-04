بوصعب: الرّد اللبناني المُوحّد على المُقترح الأميركي الخاص بترسيم الحدود أصبح مع السفيرة الأميركية في لبنان مساء اليوم ووصل إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين

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