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وكالة يونهاب: الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي يجريان تجربة لصواريخ أرض أرض ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أمس

Lebanon 24
04-10-2022 | 18:00
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