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إنقطاع شبكة اتصالات اوجيرو وخدماتها عن مدينة الهرمل وغالبية قرى البقاع الشمالي من دون معرفة الاسباب

Lebanon 24
05-10-2022 | 02:56
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