Advertisement

أخبار عاجلة

المطارنة الموارنة: ندعو النواب ورئيس المجلس إلى الإسراع في انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية يكون قادراً على إحياء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نتمنى أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها
lebanon 24
05/10/2022 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة دعوا الى الاسراع في انتخاب رئيس وتمنوا تسهيل تشكيل الحكومة
lebanon 24
05/10/2022 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته مع دخوله المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
05/10/2022 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: ونحن على مدخل اليوم الأول لبدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية نذكر من يحاول أن يعيد لبنان إلى ما قبل الطائف أن المجلس النيابي هو الوحيد المناط به تفسير الدستور وهو الوحيد المسؤول عن العمل على هذا الإستحقاق
lebanon 24
05/10/2022 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2022-10-05
09:38 | 2022-10-05
09:21 | 2022-10-05
09:11 | 2022-10-05
09:00 | 2022-10-05
08:49 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website