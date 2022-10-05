المطارنة الموارنة: لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف ونتمنّى تسهيل التشكيل ونطالب بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع أي فريق من أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمّمة

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