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المطارنة الموارنة: لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف ونتمنّى تسهيل التشكيل ونطالب بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع أي فريق من أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمّمة

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:59
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