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سامي الجميّل في مؤتمر صحفي: يهمنا وجود رئيس للجمهورية "يضع الملفات على الطاولة" ويعالجها مع كل اللبنانيين وأن يكون حائزًا على إحترام الجميع

Lebanon 24
05-10-2022 | 07:47
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