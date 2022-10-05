Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: سنُكمل التواصل مع كل الكتل التي نتشارك وإياها الهمّ نفسه لنساهم بانتخاب رئيس يعطي املاً للبنانيين ويوقف الهجرة ويجعلنا نحلم بلبنان يعيش فيه اللبنانيون بكرامتهم

Lebanon 24
05-10-2022 | 07:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: سنستكمل المشاورات لوضع استراتيجية تساهم بانتخاب رئيس قادر على معالجة مشاكلنا
lebanon 24
05/10/2022 16:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل في مؤتمر صحفي: يهمنا وجود رئيس للجمهورية "يضع الملفات على الطاولة" ويعالجها مع كل اللبنانيين وأن يكون حائزًا على إحترام الجميع
lebanon 24
05/10/2022 16:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: صحيح أن ما يعيشه اللبنانيون اليوم أقسى من كل التجارب الماضية لكن ما سمعناه واطلعنا عليه في اللقاء يبعث الأمل في نفوسنا بأن هذا الجيل الشاب، سيتسلم زمام المبادرة وسينهض بلبنان
lebanon 24
05/10/2022 16:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الكتل النيابيّة هي المسؤولة بالدرجة الأولى من أجل الإتيان برئيس سيادي قادر على إقرار الإصلاحات وعندها تعود الدول العربيّة والغربيّة للإهتمام بلبنان
lebanon 24
05/10/2022 16:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2022-10-05
09:38 | 2022-10-05
09:21 | 2022-10-05
09:11 | 2022-10-05
09:00 | 2022-10-05
08:49 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website