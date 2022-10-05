الجميّل: سنُكمل التواصل مع كل الكتل التي نتشارك وإياها الهمّ نفسه لنساهم بانتخاب رئيس يعطي املاً للبنانيين ويوقف الهجرة ويجعلنا نحلم بلبنان يعيش فيه اللبنانيون بكرامتهم

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