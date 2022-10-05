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أخبار عاجلة
بوتين: نتوقع عودة الاستقرار إلى المناطق الجديدة وروسيا تحترم الأوكرانيين كثيرا رغم الوضع الحالي
Lebanon 24
05-10-2022
|
08:49
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