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حاكم لوغانسك: تعليق عمليات الإجلاء من زابوروجيا بشكل مؤقت لأسباب أمنية

Lebanon 24
05-10-2022 | 09:56
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