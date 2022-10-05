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إتفاق أولي بين "بنك الاعتماد اللبناني" والمودع حسين شكر يقضي بإعطاءه 270 مليون ليرة و2000 دولار أميركي شرط الحفاظ على باقي وديعته (ال بي سي)

Lebanon 24
05-10-2022 | 10:23
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