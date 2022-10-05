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"إنترفاكس" نقلا عن "بلومبرغ": نائب رئيس الوزراء الروسي يُعلن عن الاتفاق على تمديد إتّفاق "أوبك+" حتى نهاية 2023

Lebanon 24
05-10-2022 | 10:37
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