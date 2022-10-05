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وزير الطاقة السعودي: لسوء الحظ لا أحد في أوبك+ يمكنه استشراف مستقبل الطاقة (الجزيرة)
Lebanon 24
05-10-2022
|
11:18
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