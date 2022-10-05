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الأمين العام للناتو: على روسيا أن توقف حربها ضد أوكرانيا والحلف سيواصل ويكثف دعمه لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:24
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