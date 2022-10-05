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البيت الأبيض: بايدن يعرب عن خيبة أمله من قرار أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:30
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