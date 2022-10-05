Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا مستعدة لخفض الإنتاج لتعويض فرض سقف على سعر النفط الروسي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: فكرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي ستدمر سوق النفط العالمية بشكل كامل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/10/2022 21:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: محاولة فرض قيود على أسعار النفط من روسيا ستدمر السوق العالمية بالكامل
lebanon 24
05/10/2022 21:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنترفاكس" عن نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذ فُرض سقف للأسعار
lebanon 24
05/10/2022 21:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الروسية: وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له "تأثير ضار" على الأسواق العالمية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/10/2022 21:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2022-10-05
13:38 | 2022-10-05
13:05 | 2022-10-05
12:59 | 2022-10-05
12:54 | 2022-10-05
12:36 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website