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غوتيريش: هدفنا ضمان أن تكون محطة زابوروجيا النووية آمنة وعلى كل الأطراف التعاون مع غروسي تجنبا لحوادث كارثية (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2022 | 12:36
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