Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: سنفرض خلال الأسبوع الجاري عقوبات على المسؤولين وراء العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2022 | 12:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: سنفرض هذا الأسبوع عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران
lebanon 24
05/10/2022 21:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران (الجزيرة)
lebanon 24
05/10/2022 21:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستمرون في فرض العقوبات على إيران
lebanon 24
05/10/2022 21:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض لـ"العربية": مستمرون في فرض العقوبات على النظام الإيراني
lebanon 24
05/10/2022 21:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2022-10-05
13:38 | 2022-10-05
13:05 | 2022-10-05
12:59 | 2022-10-05
12:36 | 2022-10-05
12:35 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website