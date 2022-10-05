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بوليتيكو: واشنطن سترسل حاملة الطائرات رونالد ريغان قرب شبه الجزيرة الكورية بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:05
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