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قوات تيغراي تقول إنها وافقت على مقترح محادثات السلام المطروح من الاتحاد الأفريقي (العربية)

Lebanon 24
05-10-2022 | 14:13
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