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مصادر مقربة من الإدارة الأميركية: واشنطن تستعد للتعايش مع إيران بدون اتفاق نووي
Lebanon 24
05-10-2022
|
15:42
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