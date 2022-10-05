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سفارة فرنسا في بوركينا فاسو تعلن إغلاق القنصلية العامة ووقف جميع الخدمات حتى إشعار آخر

Lebanon 24
05-10-2022 | 17:49
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