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الأمم المتحدة: قلقون من الانهيار الكارثي الذي يشهده الاقتصاد الأفغاني

Lebanon 24
05-10-2022 | 18:56
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