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مسؤولون أميركيون: نبحث تزويد تايوان بأسلحة صغيرة ومتنقلة وفتاكة ضد السفن الحربية والطائرات الصينية

Lebanon 24
05-10-2022 | 23:37
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