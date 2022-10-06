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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 8 حوادث، قتيل و 9 جرحى
Lebanon 24
06-10-2022
|
00:06
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