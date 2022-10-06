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ميقاتي من بكركي بعد لقائه الراعي: الحديث كان عن التحديات التي نمر بها والبطريرك استفسر عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود ونحن نتفادى حرباً أكيدة في المنطقة وعندما نتوحّد ونصدر قراراً واحداً نكون أقوى
Lebanon 24
06-10-2022
|
02:37
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