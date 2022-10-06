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ميقاتي: وحدة الصف ضرورية ويجب انتخاب رئيس للجمهورية في هذا الظرف الذي نمر به

Lebanon 24
06-10-2022 | 02:38
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ميقاتي بعد زيارته البطريرك الراعي: وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات
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06/10/2022 15:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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