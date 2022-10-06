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ميقاتي: تطرقنا أيضا لتشكيل الحكومة وأنا آخر شخص ممكن أن يتحدث بالطائفية في هذا الملف وأنا مؤمن بوحدة لبنان ولذلك يجب تفادي ما يؤدي إلى الشرذمة

Lebanon 24
06-10-2022 | 02:39
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