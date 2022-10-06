ميقاتي: تطرقنا أيضا لتشكيل الحكومة وأنا آخر شخص ممكن أن يتحدث بالطائفية في هذا الملف وأنا مؤمن بوحدة لبنان ولذلك يجب تفادي ما يؤدي إلى الشرذمة

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