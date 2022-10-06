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أخبار عاجلة
شرطة تايلاند: مقتل 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار بشمال البلاد
Lebanon 24
06-10-2022
|
03:34
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