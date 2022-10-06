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الإتحاد الأوروبي: فرضنا حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب قرار الضم غير القانوني للمناطق الأوكرانية الأربع

Lebanon 24
06-10-2022 | 05:28
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