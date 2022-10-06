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مصدر لبناني لـ"الحرة": لبنان يتريث في الإدلاء بأي معلومات إلى حين صدور موقف إسرائيلي رسمي حول الملاحظات اللبنانية
Lebanon 24
06-10-2022
|
06:25
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