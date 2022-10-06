الحواط من معراب: اللقاءات مفتوحة والتفاهم سيكون تامًّا على أمل أن ننتخب رئيساً يُعيد لبنان إلى الشرعية العربية والدولية وكلما تفاهمت قوى المعارضة كلما كانت النتائج أسرع من أجل اللبنانيين وللخروج من الأزمة

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