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الحواط من معراب: اللقاءات مفتوحة والتفاهم سيكون تامًّا على أمل أن ننتخب رئيساً يُعيد لبنان إلى الشرعية العربية والدولية وكلما تفاهمت قوى المعارضة كلما كانت النتائج أسرع من أجل اللبنانيين وللخروج من الأزمة

Lebanon 24
06-10-2022 | 07:01
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