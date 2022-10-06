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مواطنون وناشطون يتجمعون امام فرع "بنك ميد" في النبطية حيث يحتجز المودع يحيى بدرالدين الموظفين مطالبا بوديعته (الجديد)

Lebanon 24
06-10-2022 | 07:30
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