27
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
لابيد: أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هدد حزب الله منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش
Lebanon 24
06-10-2022
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: طالما المفاوضات مستمرة وطالما أن الاستخراج لم يبدأ من "كاريش" فإن الوقت مُتاحٌ جداً أمام المفاوضات
Lebanon 24
نصرالله: طالما المفاوضات مستمرة وطالما أن الاستخراج لم يبدأ من "كاريش" فإن الوقت مُتاحٌ جداً أمام المفاوضات
06/10/2022 18:05:51
06/10/2022 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: لن نسمح باستخراج النفط والغاز من "كاريش" وبعثنا رسالة قوية على هذا الصعيد بعيداً عن الإعلام وأكدنا أنه في حال حصل ذلك فإن "المشكل" قد وقع
Lebanon 24
نصرالله: لن نسمح باستخراج النفط والغاز من "كاريش" وبعثنا رسالة قوية على هذا الصعيد بعيداً عن الإعلام وأكدنا أنه في حال حصل ذلك فإن "المشكل" قد وقع
06/10/2022 18:05:51
06/10/2022 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يُحدّد لحظة "التصعيد".. هذا ما قاله عن الغاز وحقل "كاريش"
Lebanon 24
نصرالله يُحدّد لحظة "التصعيد".. هذا ما قاله عن الغاز وحقل "كاريش"
06/10/2022 18:05:51
06/10/2022 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: بعد أيام لدينا استحقاق مهم بشأن ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز من حقل "كاريش" و "ما أدراك ما كاريش"
Lebanon 24
نصرالله: بعد أيام لدينا استحقاق مهم بشأن ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز من حقل "كاريش" و "ما أدراك ما كاريش"
06/10/2022 18:05:51
06/10/2022 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-05
05/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
23:01 | 2022-10-05
05/10/2022 11:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:05 | 2022-10-06
أكسيوس عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في مرحلة حرجة (الجزيرة)
10:56 | 2022-10-06
بايدن ردّاً على سؤال حول إمكانية الاجتماع مع بوتين في مجموعة العشرين: "سنرى"
10:54 | 2022-10-06
رئيس أوكرانيا: علينا الانتصار على روسيا لنمنعها من الوصول إلى وارسو أو براغ (العربية)
10:52 | 2022-10-06
القناة 14 الإسرائيلية: حالة خوف بين المستوطنين في الشمال بعد بيان غانتس الإيعاز للجيش بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان ورؤساء المجالس غاضبون من عدم تنسيقه معهم قبل إصدار البيان
10:09 | 2022-10-06
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان (سكاي نيوز)
09:59 | 2022-10-06
فوز الرياضي على الغرافة القطري بنتيجة 84-66 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية بكرة السلة
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
06/10/2022 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
06/10/2022 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
06/10/2022 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact