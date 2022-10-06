القناة 14 الإسرائيلية: حالة خوف بين المستوطنين في الشمال بعد بيان غانتس الإيعاز للجيش بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان ورؤساء المجالس غاضبون من عدم تنسيقه معهم قبل إصدار البيان

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