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القناة 14 الإسرائيلية: حالة خوف بين المستوطنين في الشمال بعد بيان غانتس الإيعاز للجيش بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان ورؤساء المجالس غاضبون من عدم تنسيقه معهم قبل إصدار البيان

Lebanon 24
06-10-2022 | 10:52
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