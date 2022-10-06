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باسيل: على الرئيس الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها

Lebanon 24
06-10-2022 | 11:17
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باسيل: على الرئيس الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً وإقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون
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06/10/2022 20:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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06/10/2022 20:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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06/10/2022 20:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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