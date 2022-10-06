Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: على الرئيس إصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام

Lebanon 24
06-10-2022 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية مستقبلاً المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة: التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان الذي بدأ متأخرا لن يتوقف حتى بلوغ نتائج عملية
lebanon 24
06/10/2022 20:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع للعسكريين المتقاعدين: تقرر اليوم ان تتضاعف الرواتب 3 مرات أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المالية
lebanon 24
06/10/2022 20:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: أقسى ما واجهه لبنان هو إفراغ الصناديق المالية وخزينة الدولة من المال وبعض ذلك تم في ظروف ملتبسة نعمل على التدقيق بها
lebanon 24
06/10/2022 20:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: هل يعقل ان لا تصدر احكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة ٨٧ من الدستور وانا اتحفظ على عدم احالة الحسابات واعتبر ذلك مخالفة
lebanon 24
06/10/2022 20:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:32 | 2022-10-06
13:21 | 2022-10-06
13:02 | 2022-10-06
12:57 | 2022-10-06
12:34 | 2022-10-06
12:07 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website