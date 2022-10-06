باسيل: ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس

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