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الرئيس التركي: لا يوجد الآن أي شيء بشأن لقاء مع الرئيس السوري وربما عندما يحين الوقت قد ألتقي به

Lebanon 24
06-10-2022 | 15:05
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